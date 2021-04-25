Son dakika... Küçükçekmece'de yangın paniği: Bina tahliye edildi
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Son dakika... Küçükçekmece'de yangın paniği: Bina tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Küçükçekmece'de 4 katlı bir binada yangın çıktı.

Küçükçekmece'de 4 katlı bir binada yangın çıktı. Bina tahliye edilirken, paniğe neden olan yangın söndürüldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Leylek Caddesi üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın girişinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını o sırada toplantı halinde olan bina yönetimi fark etti. Yönetim, oturanları uyararak binayı tahliye etti ardından itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

-İHA-

Son dakika... Küçükçekmece'de yangın paniği: Bina tahliye edildi
Son dakika... Küçükçekmece'de yangın paniği: Bina tahliye edildi
Son dakika... Küçükçekmece'de yangın paniği: Bina tahliye edildi
Son dakika... Küçükçekmece'de yangın paniği: Bina tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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