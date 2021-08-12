Son dakika! Küçükçekmece'de yabancı uyruklu kişi evinde öldürülmüş olarak bulundu
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Son dakika! Küçükçekmece'de yabancı uyruklu kişi evinde öldürülmüş olarak bulundu

Son dakika! Küçükçekmece'de yabancı uyruklu kişi evinde öldürülmüş olarak bulundu
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir kişi evinde öldürülmüş olarak bulundu.

Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir kişi evinde öldürülmüş olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'ndeki iki katlı binanın giriş katından sesler gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, evde Pakistan uyruklu bir kişiyi başı kesilmiş halde buldu.

Pakistan uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına alan polisin olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görgü tanığı Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öldürülen kişiyle zanlıların aynı evde kaldığını ifade ederek, "5 kişi eve girdiler, sonra evden 4 kişi ayrıldılar ve ara sokaklara dağıldılar." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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