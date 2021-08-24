Küçükçekmece'de trafik ışıklarında akrabasını öldürdü

Mikail BIYIKLI / KÜÇÜKÇEKMECE'de Azerbaycan uyruklu Rıshal Hasanov(35) arabasıyla trafik ışıklarında beklerken motosikletle yanına yaklaşan akrabası Ragıp H.(33) tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Mikail BIYIKLI/ KÜÇÜKÇEKMECE'de Azerbaycan uyruklu Rıshal Hasanov(35) arabasıyla trafik ışıklarında beklerken motosikletle yanına yaklaşan akrabası Ragıp H.(33) tarafından silahla vurularak öldürüldü. Ragıp H.(33) ve olaya karışan iki şüpheli daha gözaltına alınırken, cinayet sonrası motosikletle kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 22 Haziran'da Küçükçekmece'de meydana geldi. İddiaya göre Rıshal Hasanov Küçükçekmece'de bir kafede arkadaşıyla oturduktan sonra aracıyla evine gitmek üzere yola çıktı. Hasanov trafik ışıklarında durduğu sırada arabasının yanına motosiklet üzerinde iki kişi yaklaştı. Motosiklet üzerindeki iki kişiden biri Hasanov'un kullandığı araca şoför kısmından 4-5 el ateş etti. Şüpheliler olay yerinde motosikletle kaçarak uzaklaştılar. Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri geldi, yaralı şekilde hastaneye kaldırılan Rıhsal Hasanov hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ÇALINTI MOTOSİKLETİ YAKMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelilerin olay yerinden ara sokaklara kaçarak uzaklaştığı tespit edildi. Şüphelilerin olay yerine yakın bir sokakta çalıntı olduğu öğrenilen motosikleti ateşe verip yakmaya çalıştıkları, çevredekiler tarafından motosikletteki yangının söndürüldüğünü öğrenildi. Teknik takibe başlayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Küçükçekmece'den Ümraniye'ye kadar güvenlik kameralarından şüphelileri takip etti. Şüphelilerin Hasanov'un akrabası Ragıp H., Shamil H.(28) ve Kurban T. (48) olduklarını tespit edildi.

METROBÜSTE GÖZALTINA ALINDICinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden Ragıp H. ve Shamil H.'yi Küçükçekmece'deki evlerinde, Kurban T. ise takip sırasında Mecidiyeköy'de metrobüste gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce aile içi sebeplerden dolayı husumetli olduğu öne sürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı