Son dakika: Küçükçekmece'de tellerdeki kuşları kovalamaya çalışan çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Küçükçekmece'de tellerdeki kuşları kovalamaya çalışan çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Küçükçekmece'de tellerdeki kuşları kovalamaya çalışan çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti Küçükçemece'de yaşayan 15 yaşındaki Samet Özkan, evin terasında sokakta geçen elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi.

Küçükçekmece'de tellerdeki kuşları kovalamaya çalışan çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti

İSTANBUL - Küçükçemece'de yaşayan 15 yaşındaki Samet Özkan, evin terasında sokakta geçen elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi. Sopayla tellere vuran Özkan, birden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Fevzi Çakmak Mahallesi Conker Sokak'ta 3 katlı binanın terasında yaşandı. 15 yaşındaki Samet Özkan, sokaktaki elektrik tellerine konan kuşları kovalamak istedi. Özkan'ın sopayla vurduğu elektrik tellerinde aniden bir patlama yaşandı. Elektrik akımına kapılan Özkan, hayatını kaybetti.

Olay yerine polis ekipleri ve itfaiye sevk edildi. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulunurken, 15 yaşındaki çocuğun yakınları da sinir krizleri geçirdi. Özkan'ın cenazesi, incelemelerinin ardından adli tıp kurumuna kaldırılacak.

Son dakika: Küçükçekmece'de tellerdeki kuşları kovalamaya çalışan çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti
Son dakika: Küçükçekmece'de tellerdeki kuşları kovalamaya çalışan çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti
Son dakika: Küçükçekmece'de tellerdeki kuşları kovalamaya çalışan çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti
Son dakika: Küçükçekmece'de tellerdeki kuşları kovalamaya çalışan çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mahir Ünal Hayati Yazıcı Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz
Magazin Alişan Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Şenol Güneş Burak Yılmaz Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Küçükçekmece'de tellerdeki kuşları kovalamaya çalışan çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 22:57:14. #1.15#
title