Son dakika! Küçükçekmece'de polisin şüphelendiği araç uyuşturucu deposu çıktı

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de, "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin aracın önünü kesmesiyle yakalandı. Aranan araçtan 2 kilo skunk uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyonların devamında iş yeri ve evde yapılan aramalarda ise satışa hazır uyuşturucu ile silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler, İstasyon Mahallesi'nde seyir halindeyken bir 34 EOM 707 plakalı araçtan şüphelenip durdurmak istedi. Polisi fark eden sürücü araca binip kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına rağmen ters istikamete girip kaçan sürücü, polisin aracın önünü kesmesiyle yakalandı.

Arabanın özel bölmesinde 2 kilo uyuşturucu çıktı

Araçtan indirilen sürücü Serdar E.'nin yapılan GBT sorgulamasında 8 suç kaydının olduğu tespit edildi. Arabada yapılan aramada ise, sürücü koltuğunun altında siyah poşet içinde pompalı tüfek ve ona ait 4 fişek ele geçirildi. Araçtan yoğun uyuşturucu kokusunun gelmesi ve arka koltuğun koltuk kısmında bantla sarılmış poşet görünmesi üzerine polis ekipleri, aracı detaylı arama yapması için Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezi Amirliğine çekti. Serdar E, ise gözaltına alındı. Savcının talimatıyla karakol bahçesinde yapılan detaylı aramada aracın bagaj kısmı ile arka koltuk arasında gizli bölme yapıldığı tespit edildi. Gizli bölmede satışa hazır çeşitli ağırlıkta 8 parçadan oluşan toplam 2 kilo 78 gram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şahsı sorgulayan polisler, uyuşturucunun nereden alındığını belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri, Asayiş Büro Amirliğiyle beraber Serdar E'nin evinde, iş yerinde ve uyuşturucuyu aldığını söylediği adreste arama yaptı.

Zula evinde aramada uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Yapılan aramada 'zula evi'nde de satışa hazır toplam 600 gram skunk uyuşturucu, 33 gram metanfetamin uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 11 adet fişek ele geçirildi. Aramanın ardından uyuşturucu satışını yaptığı belirlenen ve 3 ayrı suçtan kaydı bulunan Bülent E. ile uyuşturucu satışıyla bağlantısı olduğundan şüpheli Serdar E.'nin eşi Leyla Narin E., gözaltına alındı.

Sorgunun devamında uyuşturucu imalatını itiraf ettiler

Şahıslar sorgularının devamında 'etkin pişmanlık yasasından' yararlanmak istediklerini söyleyerek uyuşturucuyu imal ettikleri adresi itiraf etti. Bunun üzerine Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, Avcılar Tahtakale Mahallesinde belirlenen adrese baskın yaptı. Baskında bir evde iki ayrı bölümden oluşan bir uyuşturucu imalatı tespit edildi. Aramada, satışa hazır çeşitli ağırlıkta kavanozların içinde 6 parçadan oluşan toplam 8,5 kilo uyuşturucu madde, saksıda yetiştirilmek üzere 9 adet Hint Keneviri ve uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan ısıtıcı, havalandırma makineleri ile çeşitli ağırlıkta sıvılar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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