Son dakika: Küçükçekmece'de, kuyumcuda döviz alma bahanesiyle 800 bin liralık dolandırıcılık kamerada
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Son dakika: Küçükçekmece'de, kuyumcuda döviz alma bahanesiyle 800 bin liralık dolandırıcılık kamerada

Son dakika: Küçükçekmece'de, kuyumcuda döviz alma bahanesiyle 800 bin liralık dolandırıcılık kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Küçükçekmece'de, Rusya uyruklu bir şahıs döviz alma bahanesiyle kuyumcuya girdi.

Küçükçekmece'de, Rusya uyruklu bir şahıs döviz alma bahanesiyle kuyumcuya girdi. Şahıs, döviz alma bahanesiyle uzun süre oyaladığı kuyumcundan el çabukluğuyla piyasa değeri yaklaşık 800 bin lira olan 60 bin Dolar ile 20 bin Euro alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan iş yeri sahibi polise başvururken yaşanan dolandırıcılık anı kameralar yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Küçükçekmece Sefaköy'deki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rus uyruklu bir şahıs Volkan Dinçler'in sahibi olduğu kuyumcu dükkanına geldi. Burada iki üç sefer ufak miktarda döviz alan şahıs son olarak, 60 bin Dolar ile 20 bin Euro alacağını söyledi. Kuyumcu Dinçler, iki gün sonra parayı tedarik etti.

Şahıs, iş yerinde dövizleri saydıktan sonra yanında bulunan çantalarıyla uzun süre uğraştı. Bir yandan kuyumcuyla konuşturan şahıs, kuyumcunun hazırladığı para dolu zarfları çantasına koydu. İçindeki zarflara üst kısmı gerçek döviz iç kısımlarına ise kağıtlar olan çantasını iş yerine bırakan şahıs, dövizcinin hazırladığı dövizleri ise yanında bulunan diğer çantaya koydu.

Şüpheli, kuyumcunun daldığı bir anda zarfın içindeki kağıt desteleri çantaya koyup kuyumcuya teslim etti. Daha sonra bankadan para çekmeye gideceğini söyleyerek, dükkandan ayrıldı.

Şahsın gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen dükkan sahibi Volkan Dinçler, yanına bırakılan çantayı kontrol ettiğinde zarfların içinde kağıt olduğunu görünce büyük şok yaşadı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını anlatan Kuyumcu Volkan Dinçler, "Rus-Azeri bir müşteri geldi, iki sefer dolar aldı. en son geldiğinde ise 60 bin Dolar ile 20 bin Euro istedi. Biz de parayı tedarik ettik. Ondan sonra kendi çantasına paranın sahtesini hazırlamış. Ön banknotu orijinal olup, diğerleri hepse sahte olmak şartıyla. Kendisi el çabukluğuyla paraları zarfın içine koyduğu için paraları orijinal gördük. İçinde hepsi kağıt çıktı. Böyle bir şok yaşadık, yaklaşık 800 bin TL bir kaybımız var. Bu şahsın bulunmasını istiyoruz. iki üç sefer alışverişe geldi" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika: Küçükçekmece'de, kuyumcuda döviz alma bahanesiyle 800 bin liralık dolandırıcılık kamerada
Son dakika: Küçükçekmece'de, kuyumcuda döviz alma bahanesiyle 800 bin liralık dolandırıcılık kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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