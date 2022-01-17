Son dakika: KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Bir son dakika haberine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de silahlı kişi, bir kahvehaneye ateş açtı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de silahlı kişi, bir kahvehaneye ateş açtı. Saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Kahvehanedeki iki kişinin yaralandığı saldırı anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün saat 21.10 sıralarında, Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, kahvehanenin önünden geçtiği sırada, içeriye doğru ateş açtı. Kurşunların isabet etmesi sonucu, kahvehanedeki iki kişi bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, kahvehanedekiler de sokağa çıktı. Yaralanan iki kişi, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri, olay yeri incelemesinin ardından saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan silahlı saldırı anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokağın köşesinden dönen silahlı saldırganın kahvehaneye önünden koşarak geçtiği sırada, içeriye doğru defalarca ateş ettiği görülüyor. Kahvehanenin içinde bulunan güvenlik kamerasında ise silah sesinin duyan vatandaşlar masaların altına saklanıyor. Saldırı sonrasında, kapıya yakın olan iki kişinin bacağından yaralandığı ve sekerek güvenli bir yere geçmeye çalıştıkları görülüyor. Kahvehanedeki vatandaşlar da hızla sokağa çıkıyor.