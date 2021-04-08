Son dakika: KÜÇÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜYLE KAMYONUN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA
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Son dakika: KÜÇÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜYLE KAMYONUN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre KÜÇÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜYLE KAMYONUN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAKüçükçekmece'de dün İETT otobüsü ile kamyonun çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜYLE KAMYONUN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA Haber: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de dün İETT otobüsü ile kamyonun çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 09.00 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede hızlı ilerleyen İETT Otobüsü, sürücüsünün sola dönüş yapmaya çalıştığı kamyona çarptı. Kaza sırasında otobüs içerisinde yolcu bulunmadığı ve yaralanan olmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

İETT Otobüsü ile kamyonun çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddeden sola doğru dönüş yapılan kamyonla arkasından hızla gelen İETT otobüsünün çarpıştığı görülüyor.

Son dakika: KÜÇÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜYLE KAMYONUN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA
Son dakika: KÜÇÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜYLE KAMYONUN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA
Son dakika: KÜÇÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜYLE KAMYONUN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA
Son dakika: KÜÇÜKÇEKMECE'DE İETT OTOBÜSÜYLE KAMYONUN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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