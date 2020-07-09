Son Dakika: KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇÖP KONTEYNERİNDE 16 KEDİ ÖLÜSÜ BULUNDU
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Son Dakika: KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇÖP KONTEYNERİNDE 16 KEDİ ÖLÜSÜ BULUNDU

Son dakika haberi... Cemil ÖZDEMİR-Mertcan ÖZTÜRK/Küçükçekmece'de çöp konteynerine atılmış 16 kedi ölüsü bulundu.

Son Dakika: KÜÇÜKÇEKMECE'DE ÇÖP KONTEYNERİNDE 16 KEDİ ÖLÜSÜ BULUNDU
09.07.2020 23:09 | Son Güncelleme: 10.07.2020 00:17

Cemil ÖZDEMİR-Mertcan ÖZTÜRK/

Küçükçekmece'de çöp konteynerine atılmış 16 kedi ölüsü bulundu. Kedileri bulan bir hayvan severin kaydettiği görüntüler sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak tepki topladı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğlen saatlerinde Karaca Sokak üzerinde bulunan boş bir araziye araç geldi. Araçtan inen kişiler, ellerindeki poşetleri arazideki çöp konteynerine attı. Durumdan şüphelenerek konteyneri kontrol etmeye giden Hayvan sever Esmanur Şaz, poşetlerin içinde 16 kedi ölüsüyle karşılaştı. O anları cep telefonuyla kaydeden Şaz, durumu polise bildirdi.Hayvan sever Esmanur Şaz "Köpeklerimin ilacını almaya giderken, oradan geçiyordum. Tam çöp konteynerinin orada bir aracın yaklaştığını gördüm. Tanıdık bir araç olmadığı için dikkatimi çekti. Araç gittikten sonra çöp konteynerine yanaştım ve içine baktım. Tam 16 kedinin poşetlerin içinde ağızları bağlanmış ve zehirlenmiş şekilde atıldığın gördüm. Bir tanesi yaşıyordu fakat o da zehirlendiği için can çekişiyordu. Böyle çok vaka ile karşılaştım. Hayvanların o şekilde görüntülerini çektim. Birkaç arkadaşıma attım. Onlarda yetkili kişilere ulaştırdı görüntüleri. Daha sonra zabıta geldi. Kedileri topladı ve Kemerburgaz'a götüreceğini söyledi. Görüntüler sosyal medyada yayılınca birçok kişi aradı beni. Çevredeki bir okulun güvenlik kameraları var. Şuan onay bekleniyor. Kamera kayıtlarında kim olduğu belli olacak. Şuan belli değil. Herkes olabilir" dedi. 

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. 

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Kaynak: DHA

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