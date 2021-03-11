Küçükçekmece'de çocuklara kemerli saldırı kamerada
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Küçükçekmece'de çocuklara kemerli saldırı kamerada

11.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:31
Küçükçekmece'de çocuklara kemerli saldırı kamerada

KÜÇÜKÇEKMECE'de aracının camını kırdıkları gerekçesiyle yol kenarında oturan çocuklara kemerle saldıran kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de aracının camını kırdıkları gerekçesiyle yol kenarında oturan çocuklara kemerle saldıran kişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki olay önceki gün saat 15.30 sıralarında  meydana geldi. 

İddiaya göre üst geçit altından geçen bir sürücünün aracına taş atıldı. Duruma öfkelenen sürücü taş attığını düşündüğü çocukları takibe aldı. Üst geçitten 3-4 sokak ileride çocukları gören adam o sırada yol kenarındaki bankta oturan çocukların yanına gitti. Kemerini çıkaran adam çocukları yakalamaya çalışırken, 3 çocuk kaçarak öfkeli sürücünün elinden kurtuldu.  Saldırıya uğrayan çocuklardan Berk Kamiray amcasını arayarak durumu anlattı. Saldırgan adam olay yerinden uzaklaşırken Kemerli saldırganın kovaladığı 12 yaşındaki Berk Kamiray'ın babası Şenol Kamiray, "Çocuklar burada oturuyormuş sonra o adam gelmiş. Benim çocuğumu 3-4 sokak kovalıyor sonra peşini bırakıyor diğer çocuklara yöneliyor. Yapmasının nedeni de benim arabamın camını kırdılar diye. Ortada delil yok, polisi de aramamış. Oğlum sonra amcasını arıyor. Amcası gelip adamı buluyor. Diğer çocukların ailelerini bulup şikayetçi olacağız gelirlerse. Bir şeyler yapılması için illa çocuğumun ölmesi mi gerekiyor. Hatırlarsınız Sefaköy'de araca kar topu attı diye adam kovaladı çocuğa araba çarptı öldü. İlla benim çocuğumun da ölmesi mi lazım " diye konuştu. 

Yaşanan kemerli saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bankta oturan çocukların yanına gelen adam kemerini çıkarıyor ve çocukları kovalıyor. Aile, Küçükçekmece İlçe Çocuk Büro Amirliği'ne giderek saldırgan sürücüden şikayetçi oldu.  


Küçükçekmece'de çocuklara kemerli saldırı kamerada
Küçükçekmece'de çocuklara kemerli saldırı kamerada
Küçükçekmece'de çocuklara kemerli saldırı kamerada
Küçükçekmece'de çocuklara kemerli saldırı kamerada
Küçükçekmece'de çocuklara kemerli saldırı kamerada
Küçükçekmece'de çocuklara kemerli saldırı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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