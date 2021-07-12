Son Dakika | Küçükçekmece'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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Son Dakika | Küçükçekmece'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika | Küçükçekmece'de apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında büyük bir kısmı boşaltılan binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında büyük bir kısmı boşaltılan binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında büyük bir kısmı boşaltılan 5 katlı apartmanın üst katındaki boş dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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