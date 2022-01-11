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Son Dakika | Küçükçekmece'de 7 kişinin yaralandığı terör saldırısının faili yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Küçükçekmece'de 7 kişinin yaralandığı terör saldırısının faili yakalandıİSTANBUL Küçükçekmece'de 03 Haziran 1998 tarihinde gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırısının faili Üsküdar'da yakalandı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de 7 kişinin yaralandığı terör saldırısının faili yakalandı

İSTANBUL Küçükçekmece'de 03 Haziran 1998 tarihinde gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırısının faili Üsküdar'da yakalandı. Hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan terörist cezaevine gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyası kapsamında; PKK/KCK terör örgütü tarafından 03 Haziran 1998 tarihinde Küçükçekmece Bayramtepe semtinde bulunan Fatih Kahvehanesi'ne gerçekleştirilen ve 7 kişinin yaralandığı silahlı ve bombalı saldırının faili R.E, Üsküdar'da dün yakalandı. Hakkında "Devletin Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışmak" suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E., cezaevine gönderildi.

Son Dakika | Küçükçekmece'de 7 kişinin yaralandığı terör saldırısının faili yakalandı

Son Dakika | Küçükçekmece'de 7 kişinin yaralandığı terör saldırısının faili yakalandı

Son Dakika | Küçükçekmece'de 7 kişinin yaralandığı terör saldırısının faili yakalandı

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