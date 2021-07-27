KÜÇÜKÇEKMECE'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SOKAKTAKİ SİLAHLI KAVGA; 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SOKAKTAKİ SİLAHLI KAVGA; 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de sokak ortasında yaşanan silahların kullanıldığı kavga sırasında bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de ağır yaraladıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de sokak ortasında yaşanan silahların kullanıldığı kavga sırasında bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de ağır yaraladıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Silahlı kavga anları cep telefonu ile görüntülendi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi'nde 27 Temmuz 2021 tarihinde saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda pastane önünde alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Bir otomobille olay yerinden ayrılmaya çalışan 3 kişinin içinde bulunduğu otomobilin camına, karşı grupta bulunan kişiler tarafından taş atılması üzerine araçtan dışarı doğru rastgele ateş açılmıştı. Açılan rastgele ateş sonucu Osman G. ve Sezgin Ö. adlı kişiler ağır şekilde yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılardan Osman G. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anları ise bir cep telefonuyla balkondan görüntülendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada olay yerinden otomobille kaçan 3 şüpheliyi önceki gün gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Furkan E., Şirvan A., Mehmet H.T. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SOKAKTAKİ SİLAHLI KAVGA; 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SOKAKTAKİ SİLAHLI KAVGA; 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SOKAKTAKİ SİLAHLI KAVGA; 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SOKAKTAKİ SİLAHLI KAVGA; 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
KÜÇÜKÇEKMECE'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SOKAKTAKİ SİLAHLI KAVGA; 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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