Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE GELİN ARABALARININ ÖNÜNE ATLAYAN ÇOCUKLAR YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
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Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE GELİN ARABALARININ ÖNÜNE ATLAYAN ÇOCUKLAR YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE GELİN ARABALARININ ÖNÜNE ATLAYAN ÇOCUKLAR YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Son dakika gündem haberine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de, D-100 Karayolu'nda gelin arabalarının önüne atlayarak para isteyen çocuklar, yürekleri ağza getirdi.

Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte arıza nedeniyle duran metrobüs seferleri, yeniden başladı
Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte arıza nedeniyle duran metrobüs seferleri, yeniden başladı

KÜÇÜKÇEKMECE'de, D-100 Karayolu'nda gelin arabalarının önüne atlayarak para isteyen çocuklar, yürekleri ağza getirdi. Çocukların hem canlarını hem trafiği tehlikeye attıkları anlar kameraya yansıdı.

Olay, cumartesi günü D-100 Karayolu Sefaköy mevkiinde yaşandı. Bir grup çocuk, gelin arabalarının önüne atlayarak para istedi. Küçük çocukların tehlikeye aldırmadan gelin arabalarının önünde durarak anlık hareketlerde bulunmaları yürekleri ağza getirdi. Çocukları fark eden sürücüler yavaşlayarak, korna çalarak tepki gösterdi. Çocukların hem canlarını hem trafiği tehlikeye attıkları anlar kameraya yansıdı. Çocukların tehlikeye aldırmadan dolaşarak, metrobüs yolu için yapılan tel bariyerlere tırmanmaları da görüntülendi.

Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE GELİN ARABALARININ ÖNÜNE ATLAYAN ÇOCUKLAR YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE GELİN ARABALARININ ÖNÜNE ATLAYAN ÇOCUKLAR YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE GELİN ARABALARININ ÖNÜNE ATLAYAN ÇOCUKLAR YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE GELİN ARABALARININ ÖNÜNE ATLAYAN ÇOCUKLAR YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE GELİN ARABALARININ ÖNÜNE ATLAYAN ÇOCUKLAR YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE GELİN ARABALARININ ÖNÜNE ATLAYAN ÇOCUKLAR YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE GELİN ARABALARININ ÖNÜNE ATLAYAN ÇOCUKLAR YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE GELİN ARABALARININ ÖNÜNE ATLAYAN ÇOCUKLAR YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE GELİN ARABALARININ ÖNÜNE ATLAYAN ÇOCUKLAR YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE GELİN ARABALARININ ÖNÜNE ATLAYAN ÇOCUKLAR YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE GELİN ARABALARININ ÖNÜNE ATLAYAN ÇOCUKLAR YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE GELİN ARABALARININ ÖNÜNE ATLAYAN ÇOCUKLAR YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE GELİN ARABALARININ ÖNÜNE ATLAYAN ÇOCUKLAR YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
Son dakika! KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE GELİN ARABALARININ ÖNÜNE ATLAYAN ÇOCUKLAR YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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