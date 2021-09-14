Son dakika: Küçükbaş hayvan almaya hak kazanan işletmelerde tespit çalışmaları tamamlandı

Bilecik'te "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında küçükbaş hayvan almaya hak kazanan işletmelerde tespit çalışmaları tamamlandı.

Bilecik'te küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaşması, kırsal alanda gelir kaynaklarının arttırılması, köyden kente göçün önlenmesi amacıyla uygulanacak olan "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi hayata geçmişti. Yapılan başvurular sonrası Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları küçükbaş hayvan almaya hak kazanan işletmelerde tespit işlemi yaptı. Proje kendi adına küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan veya daha önce yapmış olanlardan, işletmesinde 6-24 aylık dişi hayvan sayısının asgari 100 adete tamamlanması, kredi süresince (azami 7 yıl) işletmesinde dişi küçükbaş (6-24 ay dişi ) hayvan sayısının 100 baş altına düşmemesi, banka tarafından üretici başına 150 bin TL kredi kullandırılmasını içeriyor. - BİLECİK

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