Son dakika... Küçük Nihat'a babası iliğiyle "umut" olacak
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Son dakika... Küçük Nihat'a babası iliğiyle "umut" olacak

Bir son dakika haberine göre Antalya'da kemik iliğinin yeni hücre üretememesinden dolayı zor günler yaşayan 2 yaşındaki Nihat'a babasından yarı uyumlu kök hücre nakli yapılacak.

Son dakika... Küçük Nihat'a babası iliğiyle
12.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:31

Antalya'da kemik iliğinin yeni hücre üretememesinden dolayı zor günler yaşayan 2 yaşındaki Nihat'a babasından yarı uyumlu kök hücre nakli yapılacak.

Aksaray'da bir fırında ekmek ustası olarak çalışan Hikmet (32) ile Derya Karakuzu (30) çiftinin 3 çocuğundan biri olan 2 yaşındaki Nihat, bacaklarında artan morluklar nedeniyle 9 ay önce Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Hastanede çocuğa kemik iliğinin yeteri kadar çalışmaması ve hiç yeni hücre üretememesi nedeniyle ağır aplastik anemi teşhisi konuldu.

Hikmet Karakuzu bu süreçte oğlu ve diğer iki evladıyla daha fazla ilgilenmek zorunda kalınca işini bıraktı. Aldığı işsizlik maaşıyla ailesinin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Karakuzu, oğluna uygun ilik bulunamaması nedeniyle zor günler yaşadı.

Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Nihat, doktorların tavsiyesiyle Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Nihat'a son çare olarak babadan yarı uyumlu kök hücre yapılabileceği bildirildi.

Zorlu tedavi sürecinde çocuğun annesi oğlunun başucunda kalırken babası da hastane bahçesinden ayrılmıyor.

"Çocuğum gözümüzün önünde eriyip gidiyor"

Hikmet Karakuzu, AA muhabirine, bir süredir tedavisi için çabaladıkları çocuklarını acil müdahale için Antalya'daki özel hastaneye getirdiklerini söyledi.

Nakilden sonra haftada en az iki kez kontrol için hastaneye gelmeleri gerekeceğinden zorunlu olarak kısa bir süre önce yakınlarının desteğiyle ev kiraladıklarını aktaran Karakuzu, maddi olarak çok zor durumda kalsalar da tek düşüncelerinin oğlu olduğunu dile getirdi.

Karakuzu, oğlunun yatağa bağımlı hale geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Daha kemoterapiye başlanmadı. 15 gün sonra kit odasına girecek. Doktorlar naklin çare olabileceğini söyledi. Dokuz aydır uygun bir ilik bulunamadı. Çocuğum gözümüzün önünde eriyip gidiyor. Vatandaşlarımızdan ilik ve kök hücre bağışı noktasında duyarlı olmalarını istiyorum. Bu hastalık herkesin başına gelebilir. İnşallah nakledilecek kök hücre uyum sağlarsa evladım sağlığına kavuşacak."

"Oğlumuzun başucunda çaresiz şekilde bekliyoruz"

Derya Karakuzu ise oğlunu sağlıklı görüp sarılacağı günün hayalini kurduğunu dile getirdi.

Beklemekten ve dua etmekten başka ellerinden bir şey gelmediğini vurgulayan Karakuzu, "Oğlumuzun başucunda çaresiz şekilde bekliyoruz. Diğer çocuklar gibi bizim de evladımızın yüzünün güleceği, koşup oynayacağı günleri bekliyoruz. Allah rızası için bağış konusunda duyarlı olalım." dedi.

Kaynak: AA

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