Son Dakika | 'Küçük Neşet' geçirdiği trafik kazası sonrası sesinden oldu

KIRIKKALE (İHA) - 'Küçük Neşet' geçirdiği trafik kazası sonrası sesinden oldu

Mahalli Sanatçı Yaşar Apaydın, bir yıl türkü seslendiremeyecek

KIRŞEHİR - Kırşehirli mahalli sanatçı, Kırıkkale'de geçirdiği trafik kazası sonrası tek ekmek kapısı olan sesinden oldu. Yaşar Apaydın, bir yıl Türkü söyleyemeyecek.

Kırıkkale'ye bir müzik toplantısı için giden mahalli sanatçı Yaşar Apaydın, yaya olarak yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu yaralandı. Tedavi süreci başlayan ve tek ekmek kapısı olan sesini uzun süre kullanamayacak olan Apaydın, türkü söyleyemeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Sesi ve üslubu ile 'Küçük Neşet' olarak anılan ve Kırşehir'deki etkinliklerin vazgeçilmezi olan mahalli sanatçı Yaşar Apaydın, Kırşehir Kent Konseyi Şairler Yazarlar Gurubu'nun çalışmalarıyla hayata yeniden tutunmaya çalışıyor. Apaydın, karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığını çenesine demirin girmesi sonrası sesi ile alakalı problem yaşadığını söyledi. Kendisine çarpan sürücüyü de mahkemeye vermeyen Apaydın, "Çenemle birlikte dizlerimde de yara oluştu. Ekmeğimi müzikten kazanıyorum. Bel, ayaklarım ve çenemde oluşan yaradan dolayı müziğe ara vereceğim. Ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Çarpan sürücü kanser hastası olduğu için şikayetçi olmamış

Kazadan sonra kendisine çarpan sürücünün de kanser rahatsızlığı olduğu bilgisini alan ve şikayetçi olmayan Apaydın, "Müzisyenim ben, mahkeme kapıları bize yabancı. Çarpan sürücünün de kanser rahatsızlığı olduğunu öğrendim. Şikayetçi olmadım. Sigortam da yok ne yapacağımı bilmiyorum" diye konuştu.