Son dakika: Küçük çocuk beton mikserinin altında kaldı... Yaşanan panik anları kamerada

ORDU (İHA) - Küçük çocuk beton mikserinin altında kaldı... Yaşanan panik anları kamerada

Beton mikserinin altında kalan minik Talha hayatını kaybetti

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, beton mikserinin altında kalan 7 yaşındaki Talha, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hacı Hulusi Baba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Talha Gül isimli çocuk, seyir halinde bulunan Ş.G. idaresindeki 52 DM 370 plakalı beton kamyonunun altında kaldı. Kamyonun tekerleğini ezdiği ve ağır yaralanan Talha, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Minik Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan sürücü Ş.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.