Son Dakika | Küçük çocuğun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasında
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Son Dakika | Küçük çocuğun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasında

Son dakika gündem haberine göre Küçük çocuğun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasındaİZMİR'in Buca ilçesinde, küçük bir çocuğun bisikleti ile yola fırladığı ve ölümden döndüğü anlar bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

19.08.2020 08:08 | Son Güncelleme: 19.08.2020 08:12

Küçük çocuğun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasında

İZMİR'in Buca ilçesinde, küçük bir çocuğun bisikleti ile yola fırladığı ve ölümden döndüğü anlar bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Buca ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi 2933 sokakta meydana geldi. Küçük bir çocuk sokak arasında bisiklet sürerken, daha sonra yola çıktı. Bu sırada, küçük çocuk oradan geçen hafif ticari bir araca çarptı. Küçük çocuğun saniyeler ile aracın altında kalmaktan kurtulduğu anlar bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuk bisikleti ile sokak arasında çıkıyor ve hafif ticari araca ortadan çarpıyor. Son anda aracın altında kalmaktan kurtulan çocuk, araca çarpmanın etkisiyle yola savruluyor.

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Son Dakika | Küçük çocuğun ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

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