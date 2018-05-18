Son Dakika! Küba'da Yolcu Uçağı Kalkıştan Kısa Süre Sonra Düştü

Küba'nın başkenti Havana'da Boeing 737 tipi yolcu uçağı havalimanında kalkıştan kısa süre sonra düştü.

Uçakta 104 yolcunun bulunduğu öğrenildi. Öte yandan kaza sonucu ölü ve yaralıların olduğu bilgisine de ulaşıldı.

"BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ"

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Uçağın Küba Havayolları'na (Cubana de Aviación) ait olduğu belirtildi.

PATLAMA SESİ DUYULDU

Görgü tanıkları uçak düştükten sonra patlama sesi duyduklarını ve bölgeden dumanların yükseldiğini gördüklerini söyledi.

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