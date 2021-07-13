Son dakika: Küba'da hükümet karşıtı protestolara katılan onlarca kişi gözaltına alındı
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Son dakika: Küba'da hükümet karşıtı protestolara katılan onlarca kişi gözaltına alındı

Son dakika: Küba'da hükümet karşıtı protestolara katılan onlarca kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Küba'da 11 Temmuz'da düzenlenen hükümet karşıtı protestolara katılan onlarca kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Küba'da 11 Temmuz'da düzenlenen hükümet karşıtı protestolara katılan onlarca kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Küba'da göstericilere müdahale eden polisin protestoculara biber gazı sıktığı ve bazılarını da dövdüğü görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Sosyal medya platformlarında protestocuların gözaltına alınmaya devam ettiği yönünde paylaşımlar yapıldı. Ayrıca kar amacı gütmeyen insan hakları örgütü Cubalex, pazar gününden bu yana yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığı iddiasını paylaştı.

Havana'da internet kesildi

Protestoların hızla yayılmasının ardından gösteriler başkent Havana'ya taşınırken ada genelinde internet hizmetine erişim engellendi.

Dünyadaki internet kısıtlama ve engellemelerini eş zamanlı denetleyen Netblocks, adada WhatsApp, Facebook, Instagram ve Telegram gibi sosyal medya platformlarına erişimin kısıtlandığını açıkladı.

Öte yandan, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, olaylarda göstericilerin polis araçlarına zarar verdiği, devlete ait bazı işletmelerin yağmalandığı görüldü.

Küba Devlet Başkanı'ndan protestoculara "paralı askerler" çıkışı

Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenen Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, protestoculara "paralı askerler" nitelemesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez da yaptığı açıklamada, protestocuların ABD tarafından finanse edildiği ve kışkırtıldığını öne sürdü.

Küba'da hükümet karşıtı gösteriler

Küba'da hafta sonu binlerce kişi, düzenledikleri gösterilerde, ülkede kötüleşen ekonomik şartları protesto edip hükümetten özgürlük istemişti.

Göstericiler, "kahrolsun diktatörlük" ve "özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atmış, sosyal medyada ise bazı bölgelerde yağma olaylarının meydana geldiği görüntüler paylaşılmıştı.

Kötüye giden ekonomi, gıda ve ilaç kıtlığıyla yükselen fiyatlardan hükümeti sorumlu tutan göstericiler, yetkilileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizini yönetememekle suçlamıştı.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel ise Küba televizyonu ve ulusal radyodan halka seslenerek "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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