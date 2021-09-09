Son dakika: Küba'da Covid-19'a karşı 2 yaş üstü çocukların aşılanmasına başlandı
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Son dakika: Küba'da Covid-19'a karşı 2 yaş üstü çocukların aşılanmasına başlandı

Son dakika: Küba'da Covid-19'a karşı 2 yaş üstü çocukların aşılanmasına başlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Küba'da çocukların okula dönüşü için 2 yaş üstü çocukların Covid-19'a karşı aşılanmasına başlandı.

Küba'da çocukların okula dönüşü için 2 yaş üstü çocukların Covid-19'a karşı aşılanmasına başlandı.

Covid-19 salgınına karşı bazı ülkeler aşılama yaşını düşürmeye devam ediyor. Küba'da geçtiğimiz günlerde yerli Covid-19 aşısı olan Soberana 02'nin çocuklarda kullanılmasına onay verilmesinin ardından salgın nedeniyle ara verilen eğitim-öğretimin yeniden başlatılması için çalışmalar başladı. Okula dönüş hazırlığı yapan Küba'da, 2 yaş üstü çocukların aşılanmasına başlandı. Küba, aşılama yaşını 2'ye kadar düşüren ilk ülke oldu.

Kübalı bilim adamları yerli Covid-19 aşısının, güvenli ve etkili olduğunu ifade ederek, hükümetin Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) aşının onaylanması adına başvuracaklarını bildirdi.

Küba Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki Covid-19 aşılama programı ile bugüne kadar 4 milyondan fazla kişinin tamamen aşılandığı ifade edildi. Bakanlık, çocuklara yönelik aşı uygulamasının ilk olarak son günlerde vaka ve can kayıpların arttığı Cienfuegos'da başlatıldığını açıklarken, şu ana kadar kaç çocuğun aşılandığı hakkında bilgi vermedi.

KASIM AYI ORTASINA KADAR NÜFUSUN YÜZDE 90'DAN FAZLASININ TAMAMEN AŞILANMASI HEDEFLENİYOR

Hükümet yetkilileri ayrıca, sınırdaki kısıtlamaların kaldırılarak uluslararası ulaşıma tekrar açmayı planladıklarını ifade ederek, kasım ayı ortasına kadar 11,2 milyonluk nüfusun yüzde 90'dan fazlasını Covid-19'a karşı tamamen aşılamayı umduklarını belirtti.

Küba'nın Baş Epidemiyoloğu Dr. Francisco Duran Garcia yaptığı açıklamada, "Çocuklarda pozitif Covid-19 vakalarının artmasından dolayı ailelerin kendilerini daha fazla koruması gerekiyor, bu sebeple biz de kendi çocuklarımızı ve gençlerimizi koruyoruz" dedi.

Küba'da salgının başından bu yana 720 bin 739 kişide Covid-19 tespit edilirken, 6 bin 56 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak yetkililer geçtiğimiz günlerde Covid-19'a ilişkin vaka ve can kaybı sayısının çok daha yüksek olabileceğini kabul etti.

(Saim Sevinçv/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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