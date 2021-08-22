Son dakika! Kuaförde tüfekle ateş açıp 4 kişiyi rehin alan şüpheli adliyede (2)
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Son dakika! Kuaförde tüfekle ateş açıp 4 kişiyi rehin alan şüpheli adliyede (2)

Son dakika! Kuaförde tüfekle ateş açıp 4 kişiyi rehin alan şüpheli adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... TUTUKLANDIÇorum'da pompalı tüfekle girdiği erkek kuaföründe ateş açıp 4 kişiyi 5 saat rehin almasının ardından gözaltına alınan Mustafa Yılmaz (40), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'birden fazla kişileri hürriyetinden yoksun kılma', 'korku ve panik yaratacak şekilde ateşli...

TUTUKLANDI

Çorum'da pompalı tüfekle girdiği erkek kuaföründe ateş açıp 4 kişiyi 5 saat rehin almasının ardından gözaltına alınan Mustafa Yılmaz (40), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'birden fazla kişileri hürriyetinden yoksun kılma', 'korku ve panik yaratacak şekilde ateşli silah kullanma', 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika! Kuaförde tüfekle ateş açıp 4 kişiyi rehin alan şüpheli adliyede (2) - Haberler
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