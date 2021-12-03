Son dakika... Kuaför çalışanlarıyla öğrenciler arasında taşlı-sopalı kavga: 1'i polis, 3 yaralı - Haberler
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Son dakika... Kuaför çalışanlarıyla öğrenciler arasında taşlı-sopalı kavga: 1'i polis, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Son dakika... Kuaför çalışanlarıyla öğrenciler arasında taşlı-sopalı kavga: 1'i polis, 3 yaralı

Son dakika haber... ŞANLIURFA'da bir özel eğitim merkezindeki öğrenciler ile yakındaki kuför dükkanının çalışanları arasında çıkan taşlı-sopalı kavgada 1 polis memuru ve 2 öğrenci yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da bir özel eğitim merkezindeki öğrenciler ile yakındaki kuför dükkanının çalışanları arasında çıkan taşlı-sopalı kavgada 1 polis memuru ve 2 öğrenci yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki özel eğitim merkezinde eğitim alan öğrenciler ile yakındaki kuaförün çalışanları arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çalışanlar, eğitim kurumunu bastı. Burada çıkan taşlı sopalı kavga sokağa taştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, olaya müdahale etti. Bu sırada 1 polis memuru burnundan ve kafasından yaralandı. Bunun üzerine çevik kuvvet polisleri takviye olarak bölgeye sevk edildi. Ekipler eğitim kurumu çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.Eğitim kurumundaki diğer öğrenciler tahliye edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika... Kuaför çalışanlarıyla öğrenciler arasında taşlı-sopalı kavga: 1'i polis, 3 yaralı

Son dakika... Kuaför çalışanlarıyla öğrenciler arasında taşlı-sopalı kavga: 1'i polis, 3 yaralı

Son dakika... Kuaför çalışanlarıyla öğrenciler arasında taşlı-sopalı kavga: 1'i polis, 3 yaralı

Son dakika... Kuaför çalışanlarıyla öğrenciler arasında taşlı-sopalı kavga: 1'i polis, 3 yaralı

Son dakika... Kuaför çalışanlarıyla öğrenciler arasında taşlı-sopalı kavga: 1'i polis, 3 yaralı

Son dakika... Kuaför çalışanlarıyla öğrenciler arasında taşlı-sopalı kavga: 1'i polis, 3 yaralı

Son dakika... Kuaför çalışanlarıyla öğrenciler arasında taşlı-sopalı kavga: 1'i polis, 3 yaralı

Son dakika... Kuaför çalışanlarıyla öğrenciler arasında taşlı-sopalı kavga: 1'i polis, 3 yaralı

Son dakika... Kuaför çalışanlarıyla öğrenciler arasında taşlı-sopalı kavga: 1'i polis, 3 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

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