Son dakika: KTÜ'de yapımı süren inşaatlarda sona geliniyor
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Son dakika: KTÜ'de yapımı süren inşaatlarda sona geliniyor

20.03.2021 09:51 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:56
Son dakika: KTÜ'de yapımı süren inşaatlarda sona geliniyor

Son dakika gündem haberi... Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) önemli projeler arasında yer alan ve yapımı devam eden hastane otoparkı ve Diş Hekimliği Fakültesi inşaatının bu yıl tamamlanacağı belirtildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) önemli projeler arasında yer alan ve yapımı devam eden hastane otoparkı ve Diş Hekimliği Fakültesi inşaatının bu yıl tamamlanacağı belirtildi.

Sözleşme tarihi 19 Temmuz 2018 olan ve yapımına yaklaşık 3 yıl önce başlanılan kapalı otopark inşaatının fiziki yüzde 74'lik kısmı tamamlandı. Pandemiye rağmen inşaatı süren ve bin 600 araç kapasiteli otoparkın bu yılın Haziran ayında tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.

KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı sürerken inşaatın bu yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. 6 Nisan 2015 sözleşme tarihli fakültenin şu ana kadar yüzde 82'lik fiziki bölümü tamamlandı.

Bölgenin çok önemli ihtiyacını karşılayacak olan 225 yatak kapasiteli Farabi Çocuk Hastanesi İnşaatı ise sürüyor. 3 Haziran 2016 sözleşme tarihli hastanenin şu ana kadar inşaatın yüzde 55'lik fiziki bölümü tamamlanırken hastanenin 2022 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Farklı üniteleri bünyesinde barındıracak olan Farabi Çocuk Hastanesi'nde Çocuk Acil, Ameliyathane, Teşhis Üniteleri, Çocuk İzleme Merkezi, Yeni doğan-38 yatak, Yeni doğan cerrahi-8 yatak, Pediatrik yoğun bakım-23 yatak, KİT Ünitesi-15 yatak yer alacak. - TRABZON

Son dakika: KTÜ'de yapımı süren inşaatlarda sona geliniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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