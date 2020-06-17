Son Dakika | KTO, TSE Covid-19 güvenli üretim hizmet belgesi aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | KTO, TSE Covid-19 güvenli üretim hizmet belgesi aldı

Son dakika güncel haberine göre Kayseri Ticaret Odası (KTO), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından, pandemi süresinde alınması gereken önlemlere yönelik denetimden geçen firma ve kurumlara verdiği "Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi" alan ilk kurum oldu.

Son Dakika | KTO, TSE Covid-19 güvenli üretim hizmet belgesi aldı
17.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:03

Kayseri Ticaret Odası (KTO), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından, pandemi süresinde alınması gereken önlemlere yönelik denetimden geçen firma ve kurumlara verdiği "Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi" alan ilk kurum oldu. Belge taktim töreninde konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "Pandeminin başladığı ilk günden bugüne aldığımız önlem ve tedbirleri tescillemiş olduk. Her zaman 'Önce insan, önce sağlık' diyerek önlemlerden ödün vermeden çalışmalarımızı sürdürüyor, üyelerimize hizmete devam ediyoruz" dedi.

İş sağlığı ve güvenliği, kalite ve hijyen standartlarından ödün vermeden hizmet veren Kayseri Ticaret Odası (KTO), yine bir ilke imza attı. Covid-19 önlemleri kapsamında "Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi" almak için Türk Standartları Enstitüsü'ne başvuru yapan Kayseri Ticaret Odası, bölgesinde belgeyi alan ilk kurum oldu. TSE uzmanları tarafından yapılan denetimle Kayseri Ticaret Odası, korona virüs pandemisine karşı çalışanları ve ziyaretçilerine karşı aldığı önlemleri "TSE Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi" ile tescillendi.

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görülmesinin hemen ardından aldığı önlemleri hızla hayata geçiren Kayseri Ticaret Odası, sadece üyelerinin değil çalışanlarının ve onların ailelerinin de sağlık ve güvenliğine verdiği değeri gözler önüne serdi.

Kayser Ticaret Odası, pandemide üyelerine salgınla mücadelede yol göstermenin yanında, salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, firmaların ve kurumların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunu denetleyen 'Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi'ni almak için başvurusunu geçtiğimiz günlerde yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın önderliğinde, TSE tarafından yayınlanan kılavuza göre belirlenen kriterleri yerine getiren KTO'de denetim yapıldı.

TSE uzmanları, tüm birimlerde gerekli risk değerlendirilmesinin yapılıp yapılmadığı, enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planlarının hazırlanıp hazırlanmadığı, temizlik ve dezenfeksiyon planları hazırlanıp hazırlanmadığı ve alınan tüm tedbirlere uyulup uyulmadığını denetledi. Yapılan denetimler sonucunda Kayseri Ticaret Odası, "Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi"ni almaya hak kazandı.

TSE Kayseri Bölge Müdürü Mahmut Ulaş, Ticaret Odası Başkanlık makamında düzenlenen törenle "Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi"ni Başkan Ömer Gülsoy'a taktim etti.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan KTO Başkanı Ömer Gülsoy şunları söyledi:

"Tüm dünya zorlu bir dönemden geçiyor. Bütün sektörlerimiz bu süreçten ciddi bir şekilde etkilendi. Oda olarak ülkemizde vaka görülmesiyle bizde üzerimize düşeni yaparak bütün tedbirlerimizi aldık. Aldığımız bu önlemleri de tescillemek için Türk Standardları Enstitüsü tarafından hayata geçirilen Güvenli Üretim Belgesi için başvurumuzu yaptık. TSE uzmanları tarafından odamızda denetimler sonucunda "Covid-19 Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi" almaya hak kazandık. Odamıza faydalı olacağına inandığımız bu belgenin uluslararası geçerliliğinin olması ayrı bir önem arz ediyor. Odamıza ve üyelerimize bu aldığımız belge hayırlı olsun. Her zaman "Önce insan, önce sağlık" diyerek önlemlerden ödün vermeden çalışmalarımızı sürdürüyor, üyelerimize hizmete devam ediyoruz. Vakaların artmaması için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeliyiz. Ülkemizin bu süreci en az hasarla atlatmasını diliyoruz. Belge içinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

TSE Kayseri Bölge Müdürü Mahmut Ulaş da yaptığı açıklamada, "Türk Standartları Enstitüsü işletmeler tarafından gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı ve işlemlerin yürütülüp yürütülmediği yönünde talep eden kuruluşlara denetimini yapmaktadır. Belgelendirme faaliyetini de gerçekleştirmektedir. Üretim sektörü dışında hizmet kapsamında Ticaret Odamızın aynı zamanda üyelerinin de sosyal bilincini artırmak gibi; bu süreçte halkımızın hijyen, maske, sosyal mesafe uyumu çok önemli işletmede çalışanlarıyla beraber bu süreci bir plan dahilinde etkin bir şekilde yürütmesine örnek olacak bir çalışmayı gerçekleştirdiler. Ekibimiz buradaki denetimlerini tamamladı. Yürütme komitemiz de belge verilmesine onay verdi. Komite kararı yayınlandı. Bu çerçevede Ticaret Odamızın yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Zorunlu olmasa da bu alan çerçevesinde katılımın artması ülkedeki bu mücadeleyi ciddi seviyede kontrol altına aldığı gibi etkileyecek. Sonuçta korona virüs ülke insanının şu gününü ve geleceğini etkileyecek bir mücadele. Bu manada milli bir mücadale. Topyekün birlikte omuz omuza aşabileceğimiz bir süreç. Bu süreçten başarılı çıkmayı Allah-u teala nasip eder. Sayın Başkanı ve ekibini tebrik ediyorum. Hayırlı olur inşallah" dedi.

Açıklamaların ardından Bölge Müdürü Ulaş, belgeyi KTO Başkanı Gülsoy'a taktim etti.

Güvenli Üretim/Hizmet Belgesi, Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılan kurum giriş ve çıkışları, çalışma ofisleri, mutfak, yemek salonu, revir, asansörler, ulaşım araçları, tuvaletler, soyunma odaları, duşlar dahil tüm birimlerde gerekli risk değerlendirilmesinin yapılıp yapılmadığı, enfeksiyon önleme ve kontrol eylem planlarının hazırlanıp hazırlanmadığı, temizlik ve dezenfeksiyon planları hazırlanıp hazırlanmadığı ve alınan tüm tedbirlere uyulup uyulmadığı gibi tetkikler sonucunda veriliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü Haber
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi
Ali Koç, devre arasında Volkan Demirel'i yanına çağırarak talimatlar verdi
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Belediye Başkanı'ndan ilçe dışından gelenlere net uyarı: Riski taşıyan gelmesin
Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi
Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
20 yaşındaki kız, üniversite sınavına girmek için geldiği abisinin evinde babası tarafından öldürüldü
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
Yolda gördüğü ayıyı öpücükle çağıran vatandaş karşılık bulamadı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
'Mehdi' olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
"Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
Yargıda yeni dönem: Avukatlar video konferans yöntemiyle duruşmaya katılabilecek
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Seyir halindeki otomobile yıldırım isabet etti, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı 'pik' yaptı
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı "pik" yaptı
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Rizespor maçında sakatlanan Florin Andone, Galatasaray'dan ayrıldı
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Ajda Pekkan Türkan Şoray
Spor Ali Koç Serdar Aziz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Antalya Trabzonspor Galatasaray Türkiye Kupası
Şu an buradasınız: Son Dakika | KTO, TSE Covid-19 güvenli üretim hizmet belgesi aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 15:03:49. #1.14#
title