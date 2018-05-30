Kritik MGK Sona Erdi! Ana Gündem Maddesi: Seçim!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplanan MGK, 3 saat 15 dakika sürdü. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Terörle mücadele ve Suriye başlıklarının görüşüldüğü duyuruldu. Toplantıda ayrıca seçim güvenliğine yönelik konular da ele alındı.

SEÇİM GÜVENLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

MGK bildirisinde, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ile 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin, huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için alınan tedbirler hakkında Kurula bilgi sunulduğu kaydedildi.

PROJE TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK VEREN ÜLKELERE UYARI

Yurtiçi ve yurdışında terörle mücadele sürdürülecek. Öte yandan proje terör örgütlerine açık veya gizli destek veren ülkelerin uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği ifade edildi.

"FİLİSTİN DAVASINA DESTEK DEVAM EDECEK"

Kudüs'ün statüsü ve kutsiyetini hedef alan gelişmeler etraflıca değerlendirildi. Türkiye'nin her zaman, her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği, desteğin uluslararası platformda sürdürüleceği teyit edildi.

EGE VE AKDENİZ'DEKİ KIŞKIRTMALARA DEĞİNİLDİ

Türkiye karada, havada ve denizde kendi hak ve menfaatlerini korumayı sürdürecek. Öte yandan Ege ve doğu Akdeniz'deki kışkırtmalarda uluslararası antlaşmalardan doğan hakların kullanılmasında tereddüt edilmeyeceği vurgulandı.