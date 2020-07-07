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Son Dakika | "Kripto para projemiz ile spor endüstrisi için yeni gelir kapısı olacağız"

Son dakika ekonomi haberi... Blockchain tabanlı kripto para projesi Sportexcoin, spor kulüpleri, taraftarlar, sporcular ve yatırımcılar için yeni gelir kanalları oluşturma amacıyla faaliyete başladıklarını duyurdu.

Son Dakika |
07.07.2020 10:40 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:44
Blockchain tabanlı kripto para projesi Sportexcoin, spor kulüpleri, taraftarlar, sporcular ve yatırımcılar için yeni gelir kanalları oluşturma amacıyla faaliyete başladıklarını duyurdu. Bilinen kripto para projelerinin aksine spor camiasına odaklandıklarına dikkat çeken Sportexcoin kurucu ortağı Bilal Yağcı, "Büyük borsalarla anlaşmaya gittiğimizde kripto para kazanma fikrini anlattık. Bunun çılgınca olduğunu söylediler. Japonya'da görüştüğümüz bir borsanın yetkilisi 'böyle bir projeyi ancak Atatürk'ün çocukları yapabilir 'Bu da bizi bir hayli gururlandırdı" dedi.

Kripto para projesi Sportexcoin, Türkiye'de ve dünyada spor endüstrisine katkı sunmak amacıyla faaliyete başladıklarını açıkladı. Blok zinciri (blockchain) tabanlı kripto para olan Sportexcoin, projelerinin sporcu yetiştirme, e-spor turnuvaları düzenleme ve sporcu transferlerini destekleme gibi birçok özelliği bulunduğunu duyurdu. Dünyanın birçok ülkesindeki spor ve sağlık kurumlarından tam not aldığına açıklamasında vurgu yapan Sportexcoin, projelerinin spor camiasına gelecek vaat ettiğine dikkat çekti. Sportexcoin kurucu ortağı Bilal Yağcı, geliştirdikleri çözümlerle sporun bütün paydaşlarına gelirlerini artırıcı çözümler sunmayı amaçladıklarını söyledi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİ KRİPTO PARA BORSASI İLE ANLAŞMA

Bilal Yağcı'nın verdiği bilgiye göre Türkiye, Amerika, İngiltere, Hindistan ve Ukrayna'dan 18 akademisyen ve 8 uluslararası blockchain danışmanının yer aldığı projenin 24 spor kulübü partnerliği bulunuyor. Sportexcoin, geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük iki kripto para borsasıyla anlaşma yaptığını da açıkladı. Sportexcoin, bilinen kripto para projelerinin aksine spor camiasına odaklandığına dikkat çekti.Yapılan bilgilendirmede blockchain ve yapay zeka teknolojileri ile geliştirildiği belirtilen projede spor kulüpleri, taraftarlar ve sporcu alt yapısı için yeni gelir kanalları oluşturma imkanı verildiğine vurgu yapıldı. Taraftarlarla spor kulüpleri arasında da köprü vazifesi göreceği belirtilen projenin, taraftarların sporcu transferlerine katkı veya öneri sunmalarına imkan sağladığı da ifade edildi.

"TARAFTARLAR SÖZ SAHİBİ OLACAK"

Sportexcoin kurucu ortağı Bilal Yağcı, proje ile spor endüstrisine özel uygulamalarla blok zinciri tabanlı ödeme çözümleri sunduklarını söyledi. Bireylerin, sporcuların, spor kulüplerinin, geliştiricilerin ve yatırımcıların aynı çatı altında hem finansal hem de operasyonel açıdan değer oluşturabildiğini söyleyen Yağcı, "Sportexcoin projesi ile spor endüstrisine farklı uygulamalar sunuyoruz. Farklı servislerle blok zinciri sistemini kolay, kullanılabilir ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Yağcı, şöyle devam etti; "Projemiz, spor camiasının her paydaşı için gelir sağlamayı vaat ediyor. Örneğin; spor kulüpleri Sportexcoin'in MarketCap uygulaması sayesinde taraftarların seçtiği oyuncularla anlaşarak, transfer maliyetlerini düşürebilir. Ayrıca, kulüpler, toplanan Sportexcoinlerle sporcu satın alabilir. Bu da kulüplere transfer maliyetleri konusunda avantaj sağlar. Böylece taraftarlar da spor kulüplerinde söz sahibi olabiliyor. Sportexcoin'in FCX uygulaması aracılığı ile oyuncu yetiştirme maliyetleri halk veya taraftarlar tarafından yapılacak yatırımlarla karşılanabilir. Böylece FCX alt yapı sistemiyle başarılı sporcular yetiştirilebilir. E-sporda da oyun içi ekonomide karlılığı yükseltme özelliği bulunuyor. Tüm bu uygulamalar ve daha fazlası ile spor endüstrisine önemli bir katkı sunacağız."

"JAPON BORSACI 'BÖYLE BİR PROJEYİ ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARI YAPABİLİR 'DEDİ"

Yağcı, "Büyük borsalarla anlaşmaya gittiğimizde insanların hareket etmesini kullanarak kripto para kazanma fikrini anlattık. Bunun çılgınca olduğunu söylediler. Japonya'da görüştüğümüz bir borsanın yetkilisi 'böyle bir projeyi ancak Atatürk'ün çocukları yapabilir 'Bu da bizi bir hayli gururlandırdı. RunX'te in-sanların attığı her adım borsada emir oluşturur. Dolayısıyla yatırımcılar hariç, örneğin 1 milyon üyenin yürümesi 1 milyon adet coin talebi anlamına geliyor. Biz de insanların kazandıkları coinleri yıllık kullanmalarına izin veriyoruz." dedi.

Yağcı, Sportexcoin API'lerinin benzersiz özellikler taşıdığını; projenin spor camiasındaki tüm aktörlerin finansal hedeflerini gerçekleştirmeleri için önemli bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

Bilal Yağcı, Sportexcoin ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

SPORTEXCOİN'DE NELER VAR?

"Sportexcoin projesinde amatör ve profesyonel sporcular, spor kulüpleri ve yatırımcılara özel uygulamalar var. Amatör sporculara motivasyon kaynağı olması için tasarlanan RunX uygulaması ile sporcular yürüyüş, koşu ve ortak spor aktiviteleri yaparak Sportexcoine kazanabiliyor. Kazanılan Sportexcoinler, spor kulüplerine yapılacak tekliflerde kullanılabiliyor; fiat ya da kripto paraya çevrilebiliyor ya da Sportexcoin'in anlaşmalı olduğu giyim teknoloji firmalarında kullanılabiliyor.

Sportexcoin, ClubX uygulaması ile de spor kulüplerine uçtan uca farklı hizmetler vermeyi amaçlıyor. Spor kulüpleriyle taraftarların doğrudan etkileşim kurabilecekleri bir uygulama olan ClubX sayesinde kulüpler, oyuncu transfer süreçlerinde taraftar gücünü arkalarına alabiliyor. Ayrıca, Spor kulüpleri Sportexcoin'in altyapısını kullanarak kendi kulüplerinin kripto paralarını oluşturabilecek. Sportexcoin'in MarketCap platformunu da "oyunlaştırma" metotlarıyla taraftarların, kulüplerin transfer bütçelerine katkıda bulunmasını sağlıyor. Tüm projeler bir araya geldiğinde her spor kulübü için oyuncu yetiştirmeden taraftar gelirlerine kadar her alanda uçtan uca hizmet sağlanmış oluyor."

E-SPORDA YÜKSEK İŞLEM ÜCRETLERİNİ SONLANDIRIYOR

Sportexcoin kurucu ortağı Bilal Yağcı şöyle devam etti; "Sportexcoin, e-spor ya da mobil oyunlar ve oyun geliştiriciler için de benzersiz bir model sunuyor. E-spor alanında faaliyet gösteren geliştiriciler, oyun içi ekonomilerde yüksek işlem ücretleri ödemek zorunda kalıyor. Bu duruma çözüm sunan GameX uygulaması, oyun içi satışlarda Sportexcoin kullanılmasına olanak tanıyor. Kullanıcı dostu GameX, e-spor platformlarında işlem maliyetlerini minimize ediyor. Ayrıca, GameX API'leri sayesinde Sportexcoin turnuvaları düzenlenebiliyor. Turnuvalarda ödül olarak Sportexcoin dağıtılıyor. Böylece hem oyuncular hem de oyun geliştiriciler daha fazla kazanabiliyor."

SPORCU YETİŞTİREN UYGULAMA; FCX

Bilal Yağcı, "Sportexcoin'in uzun dönemli projesi FCX ise, genç sporcuların yetiştirilmesini sağlayan bir proje olarak tasarlandı" dedi ve ekledi; "Genç oyuncuların yetişmesi için toplu fonlama sistemi olarak tanımlanan FCX'te spor kategorisi fark etmeksizin elde edilen Sportexcoinlerin yüzde 5'ini sporcu yetiştirmek için fon olarak kullanılabiliyor. Bu fon dış yatırımlarla büyütülebiliyor ve FCX bünyesinde yetiştirilen sporcuların kontratları Sportexcoin üzerinden yapılabiliyor. Uygulamanın; oyuncuların farklı spor kulüplerine transferi, oyunculara yatırım yapılması, oyuncunun transferlerinden yatırımcılara kazanç sağlanması gibi özellikleri de bulunuyor."


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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