Son dakika: Kredi kartı bilgilerini çalıp, internetten alışveriş yaptılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Kredi kartı bilgilerini çalıp, internetten alışveriş yaptılar

15.01.2021 09:54 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:59
Son dakika: Kredi kartı bilgilerini çalıp, internetten alışveriş yaptılar

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'da, internet üzerinden alışveriş yapan 3 kişinin kredi kartı bilgilerine ulaşıp, yine internet üzerinden alışveriş yaptıkları belirlenen K.Ç. (43) ile arkadaşı F.B. (29), polis ekiplerince yakalandı.

ADANA'da, internet üzerinden alışveriş yapan 3 kişinin kredi kartı bilgilerine ulaşıp, yine internet üzerinden alışveriş yaptıkları belirlenen K.Ç. (43) ile arkadaşı F.B. (29), polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., tutuklanırken, K.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin, kredi kartlarından, bilgileri dışında internetten alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin öğretmen K.Ç. ile arkadaşı F.B. olduğunu tespit etti. 2 şüpheli, merkez Seyhan ilçesindeki evlerine yapılan baskınlarda yakalanıp, gözaltına alındı.

Cep telefonuna gönderdikleri virüsle mobil bankacılık bilgilerine ulaşıp vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin, yakalanmamak için internetten satın aldıkları eşyaları, başkalarının adına ve adresine sipariş verdiği, bu yöntemle genelde elektronik eşya aldıkları öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini suçladıkları bildirildi.F.B.'nin, internet üzerinden aldıkları eşyaları, kargo şubesinin bıraktığı adresten aldığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika: Kredi kartı bilgilerini çalıp, internetten alışveriş yaptılar
Son dakika: Kredi kartı bilgilerini çalıp, internetten alışveriş yaptılar
Son dakika: Kredi kartı bilgilerini çalıp, internetten alışveriş yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Erçel İrem Derici Demet Akalın
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Mesut Bakkal Tolga Ciğerci Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Ankara Fenerbahçe Meteoroloji
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Kredi kartı bilgilerini çalıp, internetten alışveriş yaptılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 10:08:43. #1.14#
title