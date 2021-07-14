Son dakika KPSS yerleştirme sonuçları 2021 açıklandı! KPSS sonuç! ÖSYM aday işlemleri KPSS sonuca nasıl bakılır?

KPSS 2021 yerleştirme sonuçları sık sık araştırlıyordu. Konuyla ilgili ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamaya göre sonuçlar, 09:10'dan itibaren erişime açıldı. Son dakika KPSS yerleştirme sonuçları 2021 açıklandı! KPSS sonuç! ÖSYM aday işlemleri KPSS sonuca nasıl bakılır?ÖSYM sonuç sorgulama sayfası ve KPSS sonuçları ile ilgili detaylar…

Son dakika KPSS yerleştirme sonuçları 2021 açıklandı mı?KPSS sonuç! ÖSYM aday işlemleri KPSS sonuca nasıl bakılır? sorusu sık sık araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Peki, ÖSYM KPSS sonuca nasıl bakılır?

ÖSYM'den yapılan açıklamada "KPSS-2021/1: Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. 01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir." denildi.

SON DAKİKA KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI 2021 AÇIKLANDI

Son dakika! KPSS-2021 kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 01 - 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM KPSS SONUCA NASIL BAKILIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.