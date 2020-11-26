Son dakika: KPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM haberleri! KPSS Önlisans sonuçları açıklandı mı? 2020 KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklandı?

KPSS Önlisans sonuçları bugün saat 10.00'da açıklandı! Kamuda memur olmak isteyen adaylar nefeslerini tuttu. KPSS Önlisans sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? soruları art arda geliyor. İşte sınavın sonuç saati...

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) iki yıllık önlisans bölümü mezunlarına yönelik düzenlediği KPSS Önlisans sınavı, bu yıl geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. İki yıl ara ile düzenlenen sınavın 2020 oturumuna katılım sağlayan yüz binlerce aday da sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki bugün KPSSS Önlisans sınav sonuçları açıklanacak mı?

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS Önlisans sonuçları açıklandı.

2020 KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

Kamu Personel Seçme Sınavı, 2020-KPSS Ön Lisans sonuçları bugün saat 10.00'da açıklandı.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARINA NASIL BAKABİLİRİZ?

KPSS Önlisans sonuçlarına ÖSYM'nin sonuçlar ekranından bakabiliriz...

DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların ASP'leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.