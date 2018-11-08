KPSS Ortaöğretim Sonuçları Açıklandı

2018 KPSS Ortaöğretim sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı.

2018 ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN



Ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilen KPSS sınavının sonuçları, ÖSYM'nin takvimine göre bugün erişime açıldı. Kamu dairelerinde görev almak isteyen birçok vatandaşın katılım gösterdiği KPSS sonuçlarının ardından gözler tercih dönemine çevrilecek.

2016 YILINDA 3 MİLYON 294 BİN ADAY SINAVA GİRDİ

ÖSYM'nin 2016 yılında gerçekleştirdiği KPSS Ortaöğretim sınavına 3 milyon 294 bin aday katılım sağladı. Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde 60'ar soruyla karşılaşan adaylar, Genel Yetenek alanında 16,9 ortalama yaparken, Genel Kültür için bu rakam 13 oldu.

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS'ye katılan adaylar, puanların açıklanmasının ardında tercih sürecini bekleyecek.

ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirme gerçekleştirilecek. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacak.