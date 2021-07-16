Son dakika KPSS giriş yerleri açıklandı mı 2021?

KPSS'ye girecek adaylar sınav hakkında detayları araştırmaya başladı. Aday sınav hakkında tüm detayları araştırırken KPSS giriş yerleri açıklandı mı 2021, merak edildi. Peki, 2021 KPSS giriş yerleri açıklandı mı?