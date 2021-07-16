Son dakika KPSS giriş yerleri açıklandı mı 2021?
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Son dakika KPSS giriş yerleri açıklandı mı 2021?

Son dakika KPSS giriş yerleri açıklandı mı 2021?
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KPSS'ye girecek adaylar sınav hakkında detayları araştırmaya başladı. Aday sınav hakkında tüm detayları araştırırken KPSS giriş yerleri açıklandı mı 2021, merak edildi. Peki, 2021 KPSS giriş yerleri açıklandı mı?

Milyonlarca adayın takip ettiği KPSS hakkında son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Konu hakkında ayrıntılar merak edilirken KPSS giriş yerleri açıklandı mı 2021, sorusunun yanıtı araştırıldı. Peki, Son dakika KPSS giriş yerleri açıklandı mı 2021?

KPSS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

2021 KPSS NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak.

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS sonuçları 16 Eylül'de duyurulacak.

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