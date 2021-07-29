Son dakika! KPSS giriş belgeleri yayınlandı! KPSS A Grubu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
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Son dakika! KPSS giriş belgeleri yayınlandı! KPSS A Grubu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

Son dakika! KPSS giriş belgeleri yayınlandı! KPSS A Grubu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
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2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu sınav giriş belgeleri son dakika gelişmesi olarak açıklandı. İşte, 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu sınav giriş belgeleri açıklandı. Son dakika! KPSS giriş belgeleri yayınlandı.

07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için sınav giriş belgeleri açıklandı. ! KPSS giriş belgeleri yayınlandı! KPSS A Grubu sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

2021-KPSS A GRUBU ALAN BİLGİSİ OTURUMLARI SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumuna (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

07 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

08 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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