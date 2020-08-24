Son dakika! Kozan'daki orman yangınına havadan müdahale ediliyor Gelen son dakika haberlerine göre Yangına helikopter ile müdahale edilmesi Ormandan yükselen dumanlar ADANA - Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda devam eden yangının söndürülebilmesi için süren çalışmalar devam ediyor.

Yangına helikopter ile müdahale edilmesi Ormandan yükselen dumanlar ADANA - Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda devam eden yangının söndürülebilmesi için süren çalışmalar devam ediyor. Kaynak: AA