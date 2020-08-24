Son dakika! Kozan'daki orman yangınına havadan müdahale ediliyor
Gelen son dakika haberlerine göre Yangına helikopter ile müdahale edilmesi Ormandan yükselen dumanlar ADANA - Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda devam eden yangının söndürülebilmesi için süren çalışmalar devam ediyor.
24.08.2020 19:36 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:41
Yangına helikopter ile müdahale edilmesi
Ormandan yükselen dumanlar ADANA - Adana'nın Kozan ilçesindeki ormanlık alanda devam eden yangının söndürülebilmesi için süren çalışmalar devam ediyor.
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Kaynak: AA