Son dakika... Kozan'da üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika... Kozan'da üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Son dakika... Kozan'da üç otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Haluk K'nin kullandığı 34 ENP 435 plakalı otomobil, önce seyir halindeki Atilla Ö. yönetimindeki 01 RM 858 plakalı otomobile, ardından İsmail İ. iradesindeki 01 C 7275 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İsmail İ, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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