Son dakika... Kozan'da polis vatandaşları hırsızlık olaylarına karşı broşürle uyardı Son dakika habere göre Adana'nın Kozan ilçesinde polis, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıttı.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşlara bilgilendirme broşürü dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, güncel asayiş olaylarına karşı vatandaşlarda duyarlılığı artırmak için çalışma başlattı.

Ekipler, vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı, sosyal medya, yanlış internet kullanımı ve zararları konusunda bilgilendirici broşür dağıttı.

Polis, vatandaşları ayrıca maske ve sosyal mesafe konularında dikkatli olmaları konusunda ikaz etti.

Kaynak: AA