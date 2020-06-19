Son dakika! Kozan'da orman yangını
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Son dakika! Kozan'da orman yangını

Son dakika gelişmesine göre Kozan'da orman yangını ADANA'nın Kozan ilçesinde, akşam saatlerinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son dakika! Kozan'da orman yangını
19.06.2020 00:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:47


Kozan'da orman yangını
ADANA'nın Kozan ilçesinde, akşam saatlerinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iki dönüm orman arazisi zarar gördü.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekibi sevk edildi. Ekiplerin bir saat süren çalışması sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Soğutma çalışması da tamamlanan yangının, iki dönümlük orman arazisine zarar verdiği bildirildi. 
Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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