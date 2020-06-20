Son dakika... Kozan'da Kovid-19'a karneyle dikkat çekildi
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Son dakika... Kozan'da Kovid-19'a karneyle dikkat çekildi

Son dakika güncel haberi... Adana'nın Kozan ilçesinde özel bir okul, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) hazırladığı karneyle dikkat çekti.

Son dakika... Kozan'da Kovid-19'a karneyle dikkat çekildi
20.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:10

Adana'nın Kozan ilçesinde özel bir okul, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) hazırladığı karneyle dikkat çekti.

İlçedeki özel bir kolej, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) dikkat çekmek için öğrencilerin karnesine "Kovid-19 halen aramızda! Yeni normalde tedbiri elden bırakma" yazdı.

Kolej öğretmeni Mürsel Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayla öğrencilere karne sevinci yaşatmanın yanında pandemiyle mücadeleye dikkat çekmek istediklerini kaydetti.

Öte yandan pandemi döneminde bisikletinin devrilmesi sonucu iki kolu kırılan Sabanata İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Reyyan Özcanlı da online sınavda başarılı olması dolayısıyla plaketle ödüllendirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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