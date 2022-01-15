Son dakika: Kozan'da berberler odası seçimini yeniden Zahide Azgın kazandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Kozan'da berberler odası seçimini yeniden Zahide Azgın kazandı

Son dakika: Kozan'da berberler odası seçimini yeniden Zahide Azgın kazandı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kozan Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Zahide Azgın, aynı göreve 5'inci kez seçildi.

KOZAN, ADANA (AA) - Kozan Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Zahide Azgın, aynı göreve 5'inci kez seçildi.

Bir düğün salonunda yapılan olağan genel kurulda 276 delegeden 254'ü oy kullandı.

Başkanlık için 2 adayın listelerinin yarıştığı seçimde 160 oy alan Zahide Azgın güven tazeledi.

Azgın, yaptığı açıklamada, seçimlerde kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Odanın yönetim kurulu Zafer Karaca, Ramazan Karaca, Emel Sağmen, Enver Yağyemez, Hakkı Yavuz ve Gülay İnce'den oluştu.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son dakika gündem haberine göre Kozan Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Zahide Azgın, aynı göreve 5'inci kez seçildi.

title