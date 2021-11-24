Son dakika gündem: KOZALAK TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ - Haberler
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Son dakika gündem: KOZALAK TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... MERSİN'de, kozalak toplamak için çıktığı ağaçta elektirik tellerine temas edip akıma kapılan Bayram Fidan, yaşamını yitirdi.

MERSİN'de, kozalak toplamak için çıktığı ağaçta elektirik tellerine temas edip akıma kapılan Bayram Fidan, yaşamını yitirdi.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Soğucak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kozalak toplamak için ağaca çıkan Bayram Fidan, elindeki kancanın elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Akıma kapıldıktan sonra ağaçta asılı kalan Fidan, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fidan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika gündem: KOZALAK TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ

Son dakika gündem: KOZALAK TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ

Son dakika gündem: KOZALAK TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ

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