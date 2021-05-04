Son dakika: Koyun otlatma nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü
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Son dakika: Koyun otlatma nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü

Son dakika: Koyun otlatma nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Konya'da bir kişi iddiaya göre, koyun otlatma meselesi nedeniyle tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Konya'da bir kişi iddiaya göre, koyun otlatma meselesi nedeniyle tartıştığı baba ve oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, saat 11.20 sıralarında merkez Meram ilçesi Evliyatekke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kayabaşı (50) anlaşmazlık yaşadığı Hüseyin Kayabaşı (46) ve yanında bulunan oğlu Osman Kayabaşı'na (17) av tüfeği ile ateş etti. Baba ve oğlu yaralanırken, ihbar üzerine olay sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan oğul Osman Kayabaşı ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildiği sırada hayatını kaybetti, baba Hüseyin Kayabaşı ise tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Hüseyin K. ise Meram İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tartışmanın koyun otlatma nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Son dakika: Koyun otlatma nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü
Son dakika: Koyun otlatma nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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