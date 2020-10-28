Son dakika... Koyulhisar'da örtü yangını söndürüldü
28.10.2020 10:25 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:28
Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan örtü yangınında yarım hektar alandaki kayın ağaçları zarar gördü.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan örtü yangınında yarım hektar alandaki kayın ağaçları zarar gördü.
Yeniarslan köyü Taş Ocağı mevkisinde otluk alanda yangın çıktı.
Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.
Yangında kayın ağaçlarının bulunduğu yaklaşık yarım hektar alan zarar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara