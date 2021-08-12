Son dakika! Köyceğiz yangınında 14'üncü gün (3)
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Son dakika! Köyceğiz yangınında 14'üncü gün (3)

Son dakika! Köyceğiz yangınında 14'üncü gün (3)
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Köyceğiz'deki yangın 14'ncü gününde kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI 

Köyceğiz'deki yangın 14'ncü gününde kontrol altına alındı. Sosyal medyada hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "14 gündür devam eden Muğla Köyceğiz yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.  

Tolga TAHÇI/MUĞLA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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