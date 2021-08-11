Son dakika... Köyceğiz yangınında 14'üncü gün (2)
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Son dakika... Köyceğiz yangınında 14'üncü gün (2)

Son dakika... Köyceğiz yangınında 14'üncü gün (2)
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre AZERBAYCANLI İTFAİYECİ: BURASI BİZİM MEMLEKETİMİZMuğla'nın Köyceğiz ilçesinde makilik alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

AZERBAYCANLI İTFAİYECİ: BURASI BİZİM MEMLEKETİMİZ

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde makilik alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Azerbaycan ekibi de çalışmalara katılıyor. Azerbaycan yangın söndürme ekibinden itfaiyeci Albay Reşat Bayramov, ortak çalışma neticesinde 10 hektarlık alanın söndürüldüğünü söyledi. Türk ekipleriyle birlikte koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirten Bayramov, "Dün akşam Köyeceğiz'e geldik. Geldiğimizde rüzgarın etkisiyle alevler çok büyümüştü. Biz, Türk kardeşlerimizle birlikte ortak bir şekilde hareket ettik. Alevler vadinin içindeydi. Hava karanlıktı ancak oraya indik. Yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından 10 hektara yakın alanı söndürmeyi başardık. Şimdi de bölgede soğutma çalışmalarını yapıyoruz. Türk kardeşlerimizle bir olup bu bölgedeki yangını defettik" dedi.

Türkiye'nin kötü gününde Türk insanının yanında olmayı kendilerine borç bildiklerini söyleyen Bayramov, "Bu bizim görevimiz. Çünkü biz kardeşiz. İyi günde yanımızda herkes olabilir. Ancak kardeşlik böyle günlerde ortaya çıkar. Bizler yorulmayız. Burada çok güzel karşılandık. Pınarköy ve Kavacık'ta görev yaparken, oradaki vatandaşlar her türlü misafirperverliği gösterdi. Devlet de bize çok yardımcı oluyor. Biz çok razıyız. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Önderimiz Haydar Aliyev'in dediği gibi biz 'Bir millet iki devletiz' ayrılmayız. Allah Türk'ü korusun. Kötü günlerde kardeşlerimizin yanında olmaya borçluyuz. Burası bizim memleketimiz" diye konuştu.Tolga TAHÇI/ MUĞLA,

Son dakika... Köyceğiz yangınında 14'üncü gün (2)
Son dakika... Köyceğiz yangınında 14'üncü gün (2)
Son dakika... Köyceğiz yangınında 14'üncü gün (2)
Son dakika... Köyceğiz yangınında 14'üncü gün (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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