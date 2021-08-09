Son Dakika | Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor (2)
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Son Dakika | Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor (2)

Son Dakika | Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... KAPLUMBAĞA KURTARILDIMuğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınıyla ilgili söndürme çalışması havadan ve karadan sürüyor.

KAPLUMBAĞA KURTARILDI

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınıyla ilgili söndürme çalışması havadan ve karadan sürüyor. Yangının 12'nci gününde, bir kaplumbağa sağ kurtarıldı. İzinli olarak yangın bölgesinde yaralı ve yardıma muhtaç hayvanları kurtarmak için çalışmalar yürüten Hayvanları İlgisizlik ve Çaresizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) üyelerince bulunan kaplumbağa, tedavi için veterinere götürüldü. HAÇİKO İzmir İl Temsilcisi Tuğba Özveri Afyon, "Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinden gelen ihbar üzerine harekete geçtik ve kaplumbağayı aldık. Derilerinde ve vücudunun birçok yerinde yanıklar var. Tedavisine hemen başlayacağız" dedi.

Tolga TAHÇI/ KÖYCEĞİZ (Muğla),

Son Dakika | Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor (2)
Son Dakika | Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor (2)
Son Dakika | Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor (2)
Son Dakika | Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor (2)
Son Dakika | Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor (2)
Son Dakika | Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor (2)
Son Dakika | Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor (2)
Son Dakika | Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor (2)
Son Dakika | Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor (2)
Son Dakika | Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor (2)
Son Dakika | Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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