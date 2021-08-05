Köyceğiz'de gece saatlerinde alevler yeniden yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köyceğiz'de gece saatlerinde alevler yeniden yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla Köyceğiz'de tekrar alevlenen orman yangınları gece saatlerinde rüzgarın şiddetlenmesiyle artarak devam etti.

Muğla Köyceğiz'de tekrar alevlenen orman yangınları gece saatlerinde rüzgarın şiddetlenmesiyle artarak devam etti. Dağlık alandan yükselen alevler geceyi aydınlattı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 1 hafta önce başlayan orman yangınları Çayhisar ve Sazak mahallelerinde devam etti. İki mahalle arasında öğleden sonra tekrar alevlenen yangın akşama doğru rüzgarın ters esmesiyle şiddetini arttırdı.

Gün battıktan sonra da alevlerin daha görünür hale geldiği bölgede hava kararmasıyla yangın uçağının müdahalesi son buldu. Dağlık alanın sarp noktalarında devam eden yangına karadan müdahale zorlaştı. Dağlık alandan yükselen alevler ise geceyi aydınlattı.

(Caner Sönmez – İsmail Coşkun – Mete Sönmez/İHA)

Köyceğiz'de gece saatlerinde alevler yeniden yükseldi
Köyceğiz'de gece saatlerinde alevler yeniden yükseldi
Köyceğiz'de gece saatlerinde alevler yeniden yükseldi
Köyceğiz'de gece saatlerinde alevler yeniden yükseldi
Köyceğiz'de gece saatlerinde alevler yeniden yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Son dakika haberleri | İçişleri Bakanı Soylu, yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu: (2)
Son dakika gündem: Bakan Soylu: 'Yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki bir rakamdır.'
Son dakika gündem: Bakan Soylu: "Yangın sebebiyle 11 bin 844 haneden 36 bin 365 vatandaşımız tahliye edildi. Bu sadece Muğla ölçeğindeki bir rakamdır."
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerindeki son durumu paylaştı! Çökertme'de 15 bin hektar kül oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Aleyna Tilki Gülben Ergen Yıldız Tilbe Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Mesut Özil Metin Oktay Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Köyceğiz'de gece saatlerinde alevler yeniden yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 23:49:47. #1.15#

title