Son dakika: Köy muhtarının testi pozitif çıkınca köyde isteğe bağlı test yapılmaya başlandı
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Son dakika: Köy muhtarının testi pozitif çıkınca köyde isteğe bağlı test yapılmaya başlandı

25.02.2021 15:50 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:55
Son dakika: Köy muhtarının testi pozitif çıkınca köyde isteğe bağlı test yapılmaya başlandı

Gelen son dakika haberlerine göre ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Danışmentli köyünde muhtar Fahrettin Donat'ın koronavirüs testi pozitif çıkınca köye giden sağlık ekipleri, aile sağlığı merkezinde köylülere isteğe bağlı test yapmaya başladı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Danışmentli köyünde muhtar Fahrettin Donat'ın koronavirüs testi pozitif çıkınca köye giden sağlık ekipleri, aile sağlığı merkezinde köylülere isteğe bağlı test yapmaya başladı.

Ereğli'ye bağlı 830 nüfuslu Danışmentli köyü muhtarı Fahrettin Donat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köye giderek filyasyon çalışması başlattı. Muhtar Donat'ın temas ettiği kişilere test yapıldı. Köydeki Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen ekipler, vatandaşlardan isteyenlere test yapılacağını duyurdu. Cami hoparlöründen de bu yönde duyuru yapıldı. İsteyen vatandaşlar, aile sağlığı merkezine giderek test yaptırdı. Muhtar Fahrettin Onat, evinde tedavisine başlandığını anlatarak, "Benim testim pozitif çıktı. İlçe Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu'nun direktifleri doğrultusunda köyümüzde yaşayan vatandaşlarımıza isteğe bağlı olarak test yapılıyor. Testlerin sonucuna göre de gerekli tedbirler alınacak" dedi.Köyde yaşayan vatandaşlar da testlerini olduklarını ve sonucu beklediklerini ifade etti. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini de ifade eden köy halkı, yaşanan durumu köyde yapılan anons ile öğrendiklerini anlattı.


Son dakika: Köy muhtarının testi pozitif çıkınca köyde isteğe bağlı test yapılmaya başlandı
Son dakika: Köy muhtarının testi pozitif çıkınca köyde isteğe bağlı test yapılmaya başlandı
Son dakika: Köy muhtarının testi pozitif çıkınca köyde isteğe bağlı test yapılmaya başlandı
Son dakika: Köy muhtarının testi pozitif çıkınca köyde isteğe bağlı test yapılmaya başlandı
Son dakika: Köy muhtarının testi pozitif çıkınca köyde isteğe bağlı test yapılmaya başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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