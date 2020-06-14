Son Dakika | Köy muhtarı tabancası ile intihar etti
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Son Dakika | Köy muhtarı tabancası ile intihar etti

Son dakika haberlerine göre Köy muhtarı tabancası ile intihar ettiSİVAS'ın Suşehri ilçesine bağlı Akçaağıl köyü muhtarı Erdal K.(50), tabancasıyla yaşamına son verdi.

14.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:47

Köy muhtarı tabancası ile intihar etti

SİVAS'ın Suşehri ilçesine bağlı Akçaağıl köyü muhtarı Erdal K.(50), tabancasıyla yaşamına son verdi. Olay, saat 17.00 sıralarında Cami Orta Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Karkin apartmanının birinci katında oturan Erdal K., bilinmeyen nedenden dolayı yatak odasında tabancasıyla başına ateş etti. Bu sırada evde bulunan ve silah sesini duyan ailesi odaya girdiğinde, Erdal K.'yi yerde hareketsiz gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdal K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyarak gelen yakınları, apartman önünde sinir krizi geçirdi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Erdal K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Köy muhtarı tabancası ile intihar etti

Kaynak: DHA

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