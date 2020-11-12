Son dakika! Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle New York'ta yeni kısıtlama kararları alındı
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Son dakika! Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle New York'ta yeni kısıtlama kararları alındı

12.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 12.11.2020 01:00
Son dakika! Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle New York'ta yeni kısıtlama kararları alındı

Son dakika haberlerine göre NEW New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakalarının tekrar yükselişe geçmesi nedeniyle, eyaletteki bar, restoran ve spor salonlarının 22: 00 itibariyle kapatılması kararı aldıklarını açıkladı.

NEW New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını vakalarının tekrar yükselişe geçmesi nedeniyle, eyaletteki bar, restoran ve spor salonlarının 22: 00 itibariyle kapatılması kararı aldıklarını açıkladı.

Vali Cuomo, Kovid-19 salgınına karşı önlem için yürürlüğe konacak yeni kısıtlamanın cuma akşamından itibaren geçerli olacağını, "virüsün yayılmasında etkili olduğu" gerekçesi ile ev toplantılarının da 10 kişi ile sınırlandırılacağını belirtti.

Sosyal mesafe ve maske kuralının denetlenemediği ev toplantılarına getirilen kısıtlama kararı, ABD'de kalabalık aile buluşmalarının yaşandığı Şükran Günü kutlamalarından yaklaşık iki hafta önce alındı.

Mart ayı sonunda Kovid-19 salgınının dünyadaki merkezi konumunda olan New York'ta, Worldometers kayıtlarına göre bugüne kadar 573 binden fazla insan virüse yakalanırken 426 binden fazla insan hastalığı atlattı, 112 binden fazla New Yorklunun ise hala tedavisi devam ediyor.

Ülkede, koronavirüs salgınından hayatını kaybedenler sıralamasında ise New York, 33 bin 876 can kaybı ile hala ilk sırada yer alıyor.

Öte yandan, New York'un komşu eyaleti New Jersey'de de 7 ay sonra ilk defa günlük en yüksek pozitif vaka sayısına ulaşıldığı bildirilirken, eyaletin bazı bölgelerinde akşam saat 20: 00 itibariyle sokağa çıkma yasağı kararı alındığı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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